Frygtet brud skete i nat: - Det kan faktisk ikke gå bedre

Men de fleste kunder skulle have adgang til internettet, hvis de har koblet deres modem til.

- Vi kan se, at kunderne er dygtige til at følge vores meldinger, siger Michael Jacobsen.

Hjælp fra Ældre Sagen

Flere har rejst bekymring over for de ældre borgere, der kan have svært ved at finde rundt i den tekniske jungle.

Derfor har Vios og Ældre Sagen indgået et samarbejde. Her kan de ældre og deres pårørende kontakte Ældresagen, hvis de har problemer med at få forbindelse via deres nye modem.

Derefter rykker Vios ud og hjælper med at koble de ældre op til tv- og internet.

Michael Jacobsen oplyser, at 22.000 kunder har bestilt internet og 21.000 kunder har bestilt tv-signal ved Vios efter bruddet med Stofa.

Indtil nu har det været begrænset med opkald fra kunder, der har sort skærm og manglende internetforbindelse.