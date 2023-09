Fejl i kommune: Familier får en million kroner tilbage

Aarhus Kommune skal til lommerne og betale penge tilbage til forældre. Faktisk blev fejlen allerede opdaget tilbage i 2018, men ved en fejl blev sagen dengang henlagt.

Det oplyser Aarhus Kommune torsdag.

En lang række forældre - mindst 80 familier - er ved en fejl blevet opkrævet forældrebetaling for deres barns plads i tre specialdagtilbud i kommunen. Pladser, der ifølge serviceloven skal være uden forældrebetaling.

Det drejer sig om børnehaven Nygårdsvej i Højbjerg, én af tre stuer i Vuggestuen Trekanten i Risskov, samt børn der har fået et såkaldt ABA-tilbud.



- Dagtilbuddene har af forskellige årsager været placeret forkert administrativt, og det retter vi op på nu ved at betale forældrene tilbage. Det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi desværre har begået fejl, og vi er meget kede af, at den forkerte indplacering kan have haft betydning for familiernes økonomi, siger Helle Mølgaard, kontorchef for PPR i Børn og Unge, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Dog hæfter jeg mig ved, at alle børn har fået det rigtige pædagogiske tilbud i perioden.



Fælles for de tre specialdagtilbud er, at børnene kun kan få en plads, hvis PPR vurderer, at de har behov for det. Derfor skal tilbuddene ifølge Aarhus Kommune drives efter servicelovens §32, hvilket blandt andet betyder, at kommunen er forpligtet til at yde fuldt tilskud.

Og det er så her, at det er gået galt.

Registreret forkert

De tre tilbud har ifølge Aarhus Kommune ved en fejl været registreret som et almindeligt dagtilbud, og derfor er forældrene blevet opkrævet betaling.



Aarhus Kommune oplyser, at forældrebetalingen standses med det samme i de tre tilbud, ligesom forældre til både nuværende og tidligere indmeldte børn vil blive tilbagebetalt.