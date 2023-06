Fang dem! Uønskede skildpadder trives i varmen

I den danske natur blev rødøret og guløret terrapin observeret første gang i 1964, hvor de med al sandsynlighed er blevet sat ud fra private hold.

Den rødørede, gulørede og cumberland terrapiner er på EU's liste over uønskede arter. Det betyder, at det ikke er tilladt at sælge eller købe disse terrapiner hos dyrehandleren. Har du en terrapin, må du dog gerne beholde den, til den dør, så længe du sikrer dig, at den ikke formerer sig eller kan slippe fri.

Det er forbudt at sætte terrapiner ud i den danske natur.

Kilde: Miljøstyrelsen