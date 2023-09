Et år efter ung kvindes død går iranere igen på gaden for kvinder, liv og frihed

Lørdag den 16. september er det ét år siden, at Jina Mahsa Amini mistede livet i hjemlandet Iran.

Det bliver markeret i blandt andet i Aarhus, hvor flere hundrede mennesker var samlet lørdag eftermiddag.

Her var der taler, kampråb og iranske flag for at vise støtte til de iranske kvinderne og det iranske folk, der gik på gaderne sidste år.

22-årige Jina Mahsa Amini blev i september 2022 anholdt i Teheran, fordi hendes tørklæde ifølge det iranske moralpoliti sad forkert. I politiets varetægt fik hun så kraftige hovedskader - ifølge vidner på grund af brutal politivold, ifølge politiet på grund af et fald - at hun røg i koma og endte med at dø på et hospital.

Sagen affødte voldsomme protester i først Iran og siden over store dele af verden, hvor eksiliranere og andre med iransk baggrund gik på gaden for at demonstrere mod præstestyret.

- Kede af det og stolte

Demonstranternes kampråb har under protesterne været "kvinde, liv, frihed," som også gjaldede ud over Rådhuspladsen i Aarhus lørdag.



Her var blandt andre Azadeh mødt op for at vise sin støtte til kvinderne i Iran. For hende kom Jina Mahsa Aminis dødsfald et chok for et år siden.

- Vi kunne se, at befolkningen i Iran begyndte at reagere. De havde fået nok.

- Det var hjertevarmende, men på samme tid var vi bekymrede for de folk, der gik på gaden, fortæller hun.

Under demonstrationerne kom der adskillige videoer fra Iran, hvor man kunne se demonstranter blive bekæmpet med meget hård magt. Flere hundrede personer blev meldt dræbt, og mange tusinder blev anholdt.

Alligevel blev demonstrationerne ved i lang tid.

- Vi var rigtig kede af det, så i næste øjeblik stolte. Så var vi håbefulde og så helt uden håb.

- Det var nogle rigtig hårde måneder for alle iranere, siger Azadeh i dag.

Protesterne i 2022 lykkedes med at få moralpolitiet til at skrue ned for patruljeringer, men i sommeren 2023 kom den kontroversielle politistyrke igen på gaderne for fuld kraft.