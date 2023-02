Endnu et parti ude af forhandlinger: - Ikke noget at komme efter

Tirsdag eftermiddag begyndte forhandlingerne mellem politikerne i Aarhus, som skal forsøge at nå til enighed om udvidelse af havnen, som har skabt voldsom debat det seneste år. Der gik ikke mange timer, før både løsgænger Jakob Søgaard Clausen samt Enhedslisten og Radikale Venstre blev sendt uden for døren. Efter fem timer var det så Nye Borgerlige - repræsenteret ved Henrik Arens - som forlod forhandlingslokalet. Det oplyser han i en pressemeddelelse natten til onsdag. Fælles for dem alle, er, at de er imod en havneudvidelse, og ifølge pressemeddelelsen stod det efter de fem timers forhandling klart for Henrik Arens, at der ikke var noget at komme efter i forhold til hans ønske om at udskyde beslutningen om havneudvidelsen.

- Helt grundlæggende gik jeg ind til forhandlingerne med det formål at udsætte den politiske forhandling og beslutning. Lige som det repræsentative borgerpanel anbefalede. Jeg mener ikke vi har fået alternativerne ordentlig belyst. Og vi har slet ikke diskuteret byens og aarhusianernes behov over havnens behov, lyder det fra Henrik Arens. "Mange vil være skuffede" Han lægger sig på samme linje som Jakob Søgaard Clausen, som tirsdag aften sagde, at det "var tydeligt, at det var havneformanden vi forhandlede med". Nye Borgerlige mener ikke, at borgmester Jacob Bundsgaard (S), som er formand for Aarhus Havn, har været lydhør over for modstanderne og "alene har fokuseret på havnens behov". - Selvom vi er ude af forhandlingerne, vil jeg gerne takke mine kolleger for en god forhandling. Jeg er dog ikke i tvivl om, at mange aarhusianere vil været skuffet, over det havnepartierne er blevet enige om. Men vores, og ikke mindst aarhusianernes folkelige oprør har trods alt presset dem til at ændre lidt i borgmesterens oprindelige havneudvidelse, siger Henrik Arens. "Skal udvides" Præcis hvad "havnepartierne" er blevet enige om, er der endnu ikke noget nyt om, siden forhandlingerne gik i gang.

quote Der er ikke noget, der tyder på, at folk holder op med at forbruge eller købe ting Jacob Bundsgaard (S), borgmester og havneformand