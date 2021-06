Efterlysning: Varetægtsfængslet stak af fra politiet

29-årige Abdul Ali blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense den 2. juni. Her blev han varetægtsfængslet og efterfølgende kørt til arresten i Aarhus. Men da han ankom til arresten, lykkedes det for ham at stikke af fra politiet.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Efterlyses offentligt nu

Lige siden har politiet forsøgt at finde frem til den 29-årige mand, men uden held. Derfor beder Særlig Efterforskning Vest nu offentligheden om hjælp til at finde ham.