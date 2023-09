Efter næsten 30 år: Nu stopper han i jobbet

- Thomas Bloch Ravn er en af de mest visionære og dygtige ledere i ikke bare det aarhusianske kulturliv, men i hele Danmark. Thomas har transformeret Den Gamle By fra at være et spændende dansk museum til en international kulturinstitution, der tiltrækker gæster fra hele verden, siger rådmand for Kultur og Borgerservice Mahad Yussuf i en pressemeddelse.

Det er med stor ros fra rådmanden for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, Mahad Yussuf, at den næsten 70 år gamle museumdirektør giver stafetten videre.

Ifølge rådmanden har museumsdirektøren aldrig været bange for at gå sine egne veje og har ofte blandet sig i debatten om museernes rolle i samfundet og nødvendigheden af at prioritere dem økonomisk.

Alle museers drøm

Ifølge rådmanden har Thomas Bloch Ravn formået at gentænke hele museet med initiativer som Jul i Den Gamle By og 1974-kvarteret, som er populært blandt museets gæster.

- Den Gamle By er et ikon. Thomas har formået det, som alle museer drømmer om – nemlig at tiltrække et nyt publikum som børn og unge, der traditionelt ikke bruger vores museer ret meget. Det har han ved at gøre Danmarkshistorien levende og relevant. Når man besøger Den Gamle By, får man fortiden ind gennem alle sanser, og måske vigtigst af alt, har Thomas’ primære mål altid været at folde Danmarkshistorien bredt ud til hele befolkningen, siger Mahad Yussuf.

Siden Thomas Bloch Ravn fik ansvaret for museet i 1996, har det været igennem en guldalder, som formentlig vil fortsætte mange år endnu.

En halv million gæster

Undtagen tiden under corona har der været mere end 500.000 årlige gæster i Den Gamle By.

Derudover har Thomas Bloch Ravn været med til at give museet en international anerkendelse, hvilket tiltrækker udenlandske gæster.

Derudover har den aarhusianske attraktion tre stjerner i den prestigefulde Michelin-guide.

Derfor glæder de mange resultater, som museumdirektøren har opnået også rådmanden.

- Jeg er naturligvis ærgerlig over, at Thomas går på pension til næste år. På den anden side er der ikke mange mennesker, der har arbejdet så hårdt og kompetent som Thomas og fortjener at nyde sit otium. Jeg glæder mig i stedet over Thomas’ mange imponerende resultater samt, at vi kan beholde ham et halvt år endnu, siger Mahad Yussuf.