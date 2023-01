Derfor var ringvejen spærret i flere timer

Var du en af de bilister, der onsdag aften blev mødt af en politiafspærring på Åby Ringvej i Aarhus, er her en forklaring.

Det er sparsomt med detaljer, Østjyllands Politi ønsker at rykke ud med, men i et tweet oplyser politiets vagtchef, at de onsdag aften i nogle timer afspærrede ringvejen, hvor den krydser Silkeborgvej og Edwin Rahrs Vej.

Det er den strækning, hvor ringvejen løber langs Gellerupparken, og afspærringen blev etableret efter en biljagt med to biler involveret.

Af vagtchefens tweet fremgår det ikke tydeligt, om denne bil jagtede den anden, eller om biljagten i højere grad havde karakter af, at personerne i de to biler var efter hinanden.

I sidste ende betød det, som politiet betegner som en biljagt, at ringvejen blev spærret i et par timer fra omkring klokken 21.30.

Klokken 23.26 sendte vagtchefen aftenens sidste tweet ud:

- Vi er nu færdig på stedet og der er åbnet op i begge retninger. Episoden handlede i korte træk om to biler som jagtede hinanden. Vi har lidt som vi skal efterforske på og har ikke yderligere kommentarer lige nu, står der i tweetet.

TV2 ØSTJYLLAND arbejder på yderligere kommentarer fra politiet til aftenens hændelse.