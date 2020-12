Der er 12 dages ventetid på test i Aarhus

I Slagelse og Holbæk er ventetiden 12 og 14 dage, mens man skal vente 16 dage i Roskilde. I Skjern og Mejrup er der slet ikke nogen ledige tider.



Der er tale om de tider, som er beregnet til folk med lette symptomer - eller hvis man for eksempel vil tage en test, inden man besøger sin bedstemor.

Det er dermed langt fra regeringens målsætning om, at 80 procent af befolkningen skal have adgang til en test inden for et døgn.

Stigning i smittetal

Den store interesse for test skal ses i lyset af, at smittetallene er steget markant i den seneste tid.

Hvis man er nær kontakt til en smittet, er ventetiden kortere - mellem 0 og 3 dage.