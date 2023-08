De elsker festival-livet: Vi skal kysse og drikke øl

Man skal ikke være sammen med Mads Thorup Sørensen og Mette Baggersgaard i mange minutter, før man mærker den kærlighed, de har til hinanden. 27-årige Mads og 24-årige Mette har begge Downs syndrom og har været kærester i lidt over to år. Igen i år er de afsted på Sølund Musik-festival med vennerne fra Jobkollegiet i Brabrand, hvor de bor til daglig sammen med andre unge med særlige behov.



Sølund Musik-festival kalder sig selv verdens største, kærligste og vigtigste musikfestival for mennesker med udviklingshandicap. Den finder sted hvert år i Dyrehaven i Skanderborg.

- Mit liggeunderlag, min sovepose, mine toiletsager og varmt tøj til om aftenen, siger Mads.

Han viser festivaludstyret frem i entréen. Sammen med Mette har han glædet sig til at stå på pladsen i Skanderborg og skråle med på kæmpe-hittet Vuffeli-Vov. Men deres fælles musiksmag stopper ved Shu-Bi-Dua. For det er langt fra de samme kunstnere, kæresteparret har glædet sig til at se på scenen. Fyr og Flamme Mads og Mette har placeret sig helt oppe ved hegnet. Om lidt går bandet på, som særligt Mads har glædet sig til at opleve. Fødderne tripper og smilet er stort. Publikumsopvarmeren har fyret op under gæsterne, der forsøger at slå hænderne sammen i takt, imens deres stemmer smelter sammen. - Fyr og Flamme! Fyr og Flamme!, råber de i kor. Endelig sker det, som Mads har ventet på. Bandet Fyr og Flamme træder frem på scenen og blæser publikum bagover med hits som ’Øve os på hinanden, ’Kamæleon´ og ’Kæreste’.

quote - Vi skal kysse og kysse. Mette Baggersgaard, Brabrand

Første strofe i sidstnævnte sang lyder: ’Det kilder i min mave, og det snurrer for mit syn, hver gang du går forbi’. Det kunne være en sang, Mads havde skrevet til Mette.

For Mads er ikke nærig med sine kys og kærlighedserklæringer, og det er tydeligt, at Mette nyder det, de har sammen.

Det er individuelt, hvor meget de unge drikker på festivalen. For dem, der har brug for det, er der lavet aftaler hjemmefra, hvor meget de må drikke.

- Jeg synes, det er megadejligt at være her, siger Mette. Og på spørgsmål om, hvad de skal lave sammen til festivalen, er hun ikke i tvivl: - Vi skal kysse og kysse, siger Mette. - Og høre musik og drikke øl og være sammen med de andre, tilføjer Mads. Amok til Birthe Kjær I lejren er stemningen pludselig ekstra god, for nu nærmer tiden sig til, at en særlig populær sangerinde indtager scenen. En superstjerne i Sølund-målestok, som Mette og stort set alle andre på pladsen har ventet på. På nær én. For Mads gør det tydeligt, at han IKKE er Birthe Kjær-fan. Mette foreslår, at han siger det til Birthe Kjær, men det vil han alligevel ikke. Fra scenen lyder der pludselig fra en velkendt stemme, de fleste forbinder med en knaldrød gummibåd: ”Hvor er det bare skønt at se jer igen”. Det 74-årige musikidol Birthe Kjær har indtaget scenen, og Mette er ellevild. Det er det her øjeblik, hun har set allermest frem til. Men selvom man ikke er fan, kan man jo godt synge med. Og Birthe Kjær når kun at synge første strofe af megahittet ’Pas på den knaldrøde gummibåd’, før det er svært at vurdere, om det er Mads eller Mette, der synger højest.



Selvom de ikke altid er helt enige om musikken, så nyder parret at være på festival sammen med de omkring 20.000 øvrige gæster, der ligger vejen forbi. Udover gode musikoplevelser, er der på festivalen en helt særlig bod, hvor det er muligt at finde kærligheden. God, gammeldags kontaktannonce Sølund Musik-festival er en festival først og fremmest for udviklingshæmmede, og rigtig mange får nye venner i løbet af de tre dage, festivalen varer. I ’Sminkeboden’ er der kø til at blive malet som en tiger, i ’Juleboden’ kan du spise ris a la mande, imens du danser om juletræet, og i ’Kæresteboden’ kan du være heldig at finde en kæreste.

Sølund Musik-Festivalen blev første gang afholdt i 1986. Festivalen er verdens største festival for mennesker med fysisk- og psykisk udviklingshæmning.