David Nielsen får ny assistenttræner

Karlsen var senest cheftræner i HB Køge, og før det var han ungdomstræner i FC Nordsjælland.

- Morten Karlsen har stået i trænerlære i et strømlinet udviklingsmiljø i FC Nordsjælland, men har også senest stået med ansvaret som cheftræner i HB Køge, ligesom han har en solid spillerbaggrund bag sig.

- De samtaler, vi i processen har ført med Morten, har bekræftet os i, at han kan tilføre yderligere kvalitet i et i forvejen super stærkt setup, siger AGF-sportschef Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

Morten Karlsen kalder AGF for en klub, der er "på vej frem på mange fronter".

- Der er blevet lagt mange gode sten i den forgangne sæson, som vi skal bygge videre på, og jeg ser meget frem til at blive en del af et meget dygtigt og kompetent trænerteam, siger den tidligere midtbaneslider, der i en periode som aktiv bar en hjelm under kampene på grund af flere hjernerystelser.

Den nu 41-årige Karlsen startede fodboldkarrieren i B 93 og var siden forbi klubber som FC Zwolle, Randers FC og Esbjerg.

AGF sagde farvel til spanieren Rubén Sellés, som forlod den aarhusianske klub efter den forgangne sæson.

Klubben sluttede på tredjepladsen og skaffede en plads i Europa League-kvalifikationen.

/ritzau/