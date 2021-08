David løber for Olivias liv: Mangler penge til livsvigtig operation

Han har tidligere påtaget sig andre store fysiske udfordringer, og løbet den 4. september er fjerde gang, han forsøger at støtte op om Olivias operation. Og det kan kun gå for langsomt.

- Problemet er, at det påvirker min hjerne, så jo længere tid der går, jo sværere får jeg det, siger hun.

Det er ikke nemt for Olivia Ruseng Hermansen at komme rundt, men når David Jesuthasan den 4. september løber hele Mors rundt, planlægger hun alligevel at være til stede.

- Forhåbentlig kommer jeg derop nogle timer for at heppe på ham. Jeg synes næsten ikke, jeg kan være bekendt ikke at dukke op. Når han skal løbe 160 kilometer, presser jeg også mig selv ud af døren, siger hun grinende.

Olivia og hendes familie har oprettet en forening og en godkendt indsamling til operationen. Det kan man læse meget mere på Facebook-siden Life for Olivia.