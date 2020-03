Coronaudbrud aflyser festival – gæster får pengene tilbage

Hvert år samles fans af musikgenren heavy metal i Aarhus til den store Royal Metal Fest. Men ikke i år.

På grund af COVID-19 har arrangørerne valgt at aflyse dette års festival, som udskydes til 2021.

Royal Mest Fest 2020 skulle ellers være holdt fra den 16. april til og med den 18. april på VoxHall i Aarhus.

- Ved at trække stikket nu holder vi med nød og næppe skindet på næsen. Den egenkapital, vi har opbygget igennem de sidste 4 til 5 år, er væk, men vi lever. You can’t kill the metal, skriver folkene bag Royal Metal Fest på sin hjemmeside.

Royal Metal Fest har mange gengangere til sine festivaler, der har stået på siden 2008.

Kan ikke nå at lave nyt program

Folkene bag Royal Metal Fest skriver videre, at hvis man ventede med en aflysning, ville det med stor sandsynlighed betyde et så stort underskud, at festivalen ville dø helt.

Det er helt urealistisk at sammensætte et nyt program på nuværende tidspunkt. Royal Metal Fest

Uvisheden omkring afholdelse af arrangementer med flere end 100 deltagere, og lukningen af Danmarks grænser er blandt hovedårsagerne til beslutningen.

- Det er desværre ikke muligt blot at flytte festivalen til senere på året, da de bands, vi har på plakaten, for længst har lagt tourplaner for resten af 2020, og det er helt urealistisk at sammensætte et nyt program på nuværende tidspunkt, skriver bestyrelsen for festivalen.

Har aflyst deres tours

Flere af de udenlandske bands, som skulle optræde på metalfestivalen, har da også allerede aflyst deres tours på grund af COVID-19.

Alle, der har købt billet til festivalen, får sine penge tilbage, slår bestyrelsen fast.

- Alle festivalbilletter refunderes automatisk, til det kort der blev brugt ved købet. Det plejer at tage 3-5 hverdage, før pengene er tilbage på din konto, men eftersom der er rigtig mange billetter til alt muligt forskelligt, der skal refunderes i disse dage, kan det godt være det tager lidt længere tid, skriver den på hjemmesiden.

Nye folk skal til

Slutteligt opfordrer bestyrelsen andre til at melde sig på banen i forhold til den nu udsatte festival.

Så det er altså NU, du skal melde dig, hvis du vil være med til at føre Royal Metal Fest videre. Royal Metal Fest

For allerede før coronavirussen havde de nuværende arrangører besluttet, at 2020-udgaven skulle være deres sidste.

- Det fede ved at være en foreningsdrevet festival er, at der med jævne mellemrum kommer en ny generation, med nye idéer og ambitioner. Så det er altså NU, du skal melde dig, hvis du vil være med til at føre Royal Metal Fest videre, lyder opfordringen.