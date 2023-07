Containerskib gået på grund nord for Samsø

Et containerskib er gået på grund mellem Sletterhage og Samsø.

Det bekræfter Christer Haven, presserådgiver i Forsvarskommandoen. Der skulle ikke umiddelbart være fare for udslip fra skibet.



Der er tale om det cypriotisk registrerede containerskib Elbwater, der var på vej fra Fredericia til Aarhus Havn. Det bekræfter kommunikationskonsulent Anders Meyer fra Aarhus Havn.

Af siden marinetraffic.com fremgår det, at Elbwater ligger stille på en position midtvejs mellem de to angivne punkter, Samsø og Sletterhage.

Det var Aarhus Havns lods, der tidligt fredag morgen meldte ind, at containerskibet var gået på grund.



Oplysningerne blev overdraget til Forsvaret, og et miljøskib skulle efter sigende være på vej for at se, hvor galt det står til ved grundstødningen.