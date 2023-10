Chauffør sigtet for ulykke med børn i bus

En bus med fire elever var onsdag morgen involveret i en ulykke på Viborgvej i Sabro vest for Aarhus.

Til gengæld er chaufføren sigtet for ikke at have holdt stor nok afstand til den 66-årige kvindelige bilist.

- Det er i forbindelse med, at den forankørende bil bremser, og så holder han ikke nok afstand, og dermed kører han op bagi den anden bil, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder Østjyllands Politi.