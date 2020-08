Butiksdøden er kommet til Aarhus

Til leje. Butikken er lukket. Til Salg. Variationerne er mange, men konklusionen er det samme. I mange butikker i Aarhus er det ikke længere tilbud på sko, tøj eller mobiltelefoner, der hænger i butikkens facade ud mod strøget. Det er tilbud om at overtage lokalerne.

Flere og flere vælger at handle ved trykke nogle få gange på computeren i stedet for at transportere sig ind til byen, finde en p-plads og lede efter den butik, der har netop den vare, man skal bruge.

Det kan mærkes på strøget i Aarhus, hvor mængden af tomme butikker er større end nogensinde. Det påvirker livet hos de tilbageværende forretninger.

Frygter fremtiden

Ina Paulsen er butikschef i Synoptik i Søndergade. For hende er det tydeligt, at der er sket en uheldig udvikling. På begge sider af hendes forretning er der lukkede butikker, og hun frygter, at det kan få konsekvenser for hende.

- Det giver mig en bekymring i forhold til, at vi ikke får den samme mængde kunder på Strøget, som vi plejer at have. Vi har nok at lave, men hvor meget kunne vi have haft at lave, hvis der rent faktisk var nogle åbne butikker omkring os, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Trist udvikling

Den bekymring deler Casper Vodgaard, der ejer Skohunden.

- Det gør det mindre attraktivt at gå på strøget (...) Det påvirker i hvert fald muligheden for at tiltrække kunder, siger han.

Hos Aarhus City Forening mener man, at en del af forklaringen på de 60 tomme butikslokaler skal findes i den stigende internethandel. De er dog ikke klar til at lægge de fysiske butikker i graven.

- Det er rigtig trist at se så mange lokaler i en by som Aarhus. Det er internethandlen, der har taget sin store andel af kunderne, men der er stadig behov for at kunne handle i de fysiske butikker, siger Claus Bech, direktør i Aarhus City Forening.

Hvad skal der ske?

I Erhverv Aarhus efterlyser man en helhedsplan for Aarhus Midtby.

- Vi skal holde byen i gang med events og aktiviteter, der fastholder byen som et spændende sted at tage til, siger direktør Marc Perera Christensen.

Han roser de forretningsdrivende for at gøre en stor indsats for at gøre deres butikker attraktive med rådgivning og service, som man ikke kan få på internettet.

Men de skal have hjælp for at få kunderne ind i butikkerne. Derfor mener han, at Aarhus Kommune og resten af bysamfundet skal gå sammen om at sørge for, at Aarhus er en attraktiv by i fremtiden.