Buschauffør opdagede ikke, at han dræbte mand

Betjente på stedet fandt den 56-årige død på stedet, da patruljen ankom til Klostertorvet.

Få kilometer fra Klostertorvet kunne patruljen standse bussen og afhøre den 60-årige mandlige chauffør.

Området blev i en periode tirsdag aften afspærret, mens der blev arbejdet på stedet. En bilinspektør foretog tekniske undersøgelser, og de skal nu være med til at afklare de nærmere omstændigheder bag den 56-årige mands død.

Politiet opfordrer vidner, der har set hændelsen til at kontakte offerrådningen på telefon 23 68 60 56, hvis man har behov for at tale om dødsulykken.

Den 56-årige mands pårørende er underrettet.