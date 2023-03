Boje-exit koster partiet millioner

Nye Borgerlige står i en anden situation økonomisk, efter at Lars Boje Mathiesen ikke længere er en del af folketingsgruppen.



Partiet står til at miste 289.000 kroner om måneden i gruppestøtte ifølge Folketingets hjemmeside. Det svarer til næsten 3,5 millioner kroner om året.

- Når vi ser fremad, er vi nødt til at prioritere anderledes i forhold til vores indsats, siger partistifter og formandskandidat Pernille Vermund.

- Så kunne man jo prøve at se, om der var frivillige kræfter derude, der ville træde til, og man kunne se, om der kunne fundraises (skaffe penge, red.).

- Der er et arbejde at gøre, for at sikre at vi ikke alene behøver at leve af offentlige midler, siger Pernille Vermund.

Det er først efter 12 måneder, at ændringen i gruppestøtten sker.

Barberet ned

Ifølge Folketingets hjemmeside går støtten primært til "gruppernes lønudgifter til medlems sekretærer, rådgivere, pressemedarbejdere m.fl.".

Årsagen til nedgangen i støtten for Nye Borgerlige skal ses i lyset af, at folketingsgruppen nu kun tæller tre medlemmer, efter at daværende formand Lars Boje Mathiesen i sidste uge blev ekskluderet fra partiet.

Folketingsgrupper med tre eller færre medlemmer modtager kun 25 procent af, hvad det normale basisbeløb per folketingsmedlem lyder på.