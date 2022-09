Arla udsat for plantebaseret hærværk

"Plantebaseret Arla nu!"

Det var budskabet på Arlas hovedkvarter i Viby, efter at det natten til tirsdag blev udsat for hærværk.

Ved hovedindgangen er der hældt hvid maling ud over døren og skrevet det plantebaserede budskab på ruden.

Organisationen Animal Rebellion har selv underskrevet handlingen på ruden og skriver på Facebook:

"Vi vil blive ved med at råbe op, indtil Arla og resten af mælkeindustrien tager ansvar og skifter til 100%plantebaseret produktion!"

De mener blandt andet, at produktionen af komælk er dybt uetisk, midt i den klima- og biodiversitetsnødsituation vi står i.

Også hærværk i København

Arla bekræfter over for TV2 ØSTJYLLAND, at der er begået hærværk natten til tirsdag, og at det er blevet politianmeldt, men har ingen yderligere kommentarer



Til Lokalavisen skriver organisationen, at "aktionen blot er starten", og at der kommer flere landet over.

Østjyllands Politi fik meldingen tidligt tirsdag morgen.



Søndag blev Arlas afdeling i Sydhavnen i København udsat for hærværk med hvid maling, der blev hældt ud over hovedindgangen.