Annes datter fik kræft: Pludselig fik hun en ide

- Personalet på afdelingen evner på trods af travlhed at gøre en kæmpe indsats for de her børn og deres familier. Det er værd at værne om. Derfor er den her støtteforening et ønske om at give noget tilbage. At hjælpe med at passe på en afdeling, som gør en kæmpe forskel, siger Anne Fjelsted Christiansen.

Derfor spirede ideen om at starte en støtteforening for netop denne afdeling hos hende.

- I dag er min datter sund og rask takket være afdelingen børn og unge på AUH. Jeg enormt imponeret over afdelingen, de formåede virkelig at gribe Frida og os som familie. De leverer en behandling i verdensklasse. De redder liv, fordi de er vildt dygtige, siger Anne Fjelsted Christiansen.

- Det var et meget intenst og hårdt forløb. Vi var tæt på at miste hende ad flere omgange, siger Anne Fjelsted Christiansen om sin datter, Fridas, sygdomsforløb.

Ifølge hende kan der let være 700 børn og unge på afdelingen i løbet af en uge. Derfor er der rigtig mange, som kan få en god oplevelse ved sådan et arrangement.

- For os handler det meget om, om der er noget, afdelingen har brug for. Det er medarbejderne selv, som bedst ved, hvad der kan gøre en forskel på afdelingen, siger Anne Fjelsted Christiansen og tilføjer, at de støtter hele afdelingen på tværs af alle diagnoser.

Man kæmper videre

Referencen til støtteforeningens navn '#11påryggen', skal findes i Michael Falch-sangen 'Kære Vorherre', som har en helt speciel plads i familiens hjerte.



For Anne Fjelsted Christiansen handler sangen om alle de drømme, som børn og deres forældre har for deres fremtid. Nogle drømme, der for alvor kommer i spil, når ens barn pludselig bliver alvorligt syg. Men det er også drømmene, der gør, at man som familie kæmper videre.



- Vi har sunget den til vores børns navngivningsfester. Det er en virkelig fin fælles- og børnesang. Men den fik en helt anden betydning, da Frida blev syg, siger Anne Fjelsted Christiansen.

Sangen blev en del af playlisten på de mange køreture mellem Horsens, hvor familien bor, og Skejby, da Frida Christiansen var indlagt.

Gøre en forskel

Manglede der noget, da din datter var indlagt, siden du har oprettet støtteforeningen?

- Overhovedet ikke. Det udspringer af, at vi virkelig havde en god oplevelse på afdelingen på det menneskelige plan. Derfor har vi bare et stort ønske om at bakke op om det, de har derude. På den måde kan vi sikre, at vi kan blive ved med at have sådan afdeling, siger Anne Fjelsted Christiansen.



Derudover har hun et håb om, at der kommer endnu flere medlemmer ombord i støtteforeningen, da man på den måde kan gøre en større forskel for indlagte børnefamilier.