Anmeldere kritiserer ny dansk Aarhus-thriller

Seriemorder skal kureres på én time

I filmen får psykologen Susanne en ny klient ved navn Mark. Men inden længe går det op for hende, at hun sidder overfor en seriemorder, som giver hende én time til at kurere ham.

Det er skuespillerinden Signe Egholm Olsen, der indtager rollen som Susanne. Karakteren Mark spilles af skuespiller Anton Hjejle, der blandt andet har medvirket DR-dramaserien "Liberty", imens Egholm Olsen lige nu kan ses i "Borgen", der også vises på DR.