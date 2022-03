Anette har lagt tøj sammen i 50 år - fem operationer har ikke stoppet hende

For Anette Jensen er det nemlig kommet til at handle om meget mere end smør på brødet og at holde sig fysisk i gang.

Vaskekone og festarrangør

Arbejdspladsen, hvor hun nu kommer et par dage om ugen, er blevet så stor en del af hendes liv, at hun ikke kan forestille sig at sige helt farvel til sine kollegaer.

- Der er så mange søde mennesker. Ellers gad jeg ikke blive ved at komme derinde. Der er nogen, der siger: Gider du? Ja, selvfølgelig gider jeg det, ellers lod jeg være, siger hun.