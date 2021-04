AGF ansætter nordmand som ny sportschef

AGF-direktør Jacob Nielsen kalder nordmanden for en moden og erfaren fodboldleder.

- Han er en stor kapacitet med et godt kendskab til skandinavisk fodbold opbygget gennem mange års virke.

- Vi har været gennem en god proces med mange samtaler med Stig og er blevet bekræftet i, at han er det rigtige match for os. Så vi glæder os til at tage hul på samarbejdet og til at byde ham velkommen i AGF, siger Jacob Nielsen til klubbens hjemmeside.

'Spændende udvikling'

Nordmanden fortæller, at der har været en god kemi mellem parterne under ansættelsessamtalerne, og at han i flere år har haft et godt kendskab til AGF.

- Klubben er i gang med en spændende udvikling, der skal fortsætte de kommende år, hvor vi skal skabe en varig og sund præstationskultur i hele organisationen med fokus på de værdier, der præger AGF, siger Stig Inge Bjørnebye.