Afslutning på ramadanen fejres med eid-fest: Men i år er den anderledes

Hasan Yasin fra Aarhus fejrer i dag 'eid' på en lidt anderledes måde end normalt. I år er det bare den nærmeste familie, der er samlet, så de er ni personer, hvorimod de normalt plejer at leje et lokale, hvor de kan være flere samlet. Men det har coronavirussen ændret på i år. Foto: Privatfoto

Den seneste måned har den muslimske højtid, ramadan, været i gang, hvor mange muslimer har fastet én måned fra solopgang til solnedgang.

Afslutningen på ramadanen fejres normalt med den store eid-fest, også kaldet "eid al-fitr", men i år bliver eid-festen væsentlig anderledes på grund af coronavirussen.

- Det er samme stemning, der er, ligesom når det er juleaften, hvor man giver hinanden gaver, får god mad og giver kys og kram, siger Hasan Yasin om eid-festen. Foto: Privatfoto

- Vi plejer at starte med at bede fællesbøn i Brabrand, hvor vi mødes rigtig mange mennesker. Derefter er der fællesspisning hos familien, og så plejer folk også at besøge hinandens familier og venner, siger 33-årige Hasan Yasin til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Men i og med coronavirussen er her, og der er alle retningslinjerne, så er det en anderledes eid, end det plejer, siger han.

01:04 VIDEO: - Man må ikke spise, man må ikke drikke, og man skal holde sig fra al seksuel aktivitet, forklarer Sarah om Ramadam. Hør mere i videoen her. Luk video

God stemning, god mad, kys og kram

Hasan Yasin bor i Aarhus, og han plejer at fejre eid med familien i enten udlandet eller i hjemme i Danmark.

I år foregår det hjemme hos hans lillebror, hvor de er samlet ni personer.

- Normalt plejer vi at leje et sted, hvor der kan være flere samlet, men på grund af corona er det bare den nærmeste familie, der er samlet, siger han.

Dagens eid-menu hjemme hos Hasan Yasin og familien. Foto: Privatfoto

Hasan Yasin sammenligner eid-festen med juleaften, og for ham er det særligt stemningen, der gør den speciel.

- Det er samme stemning, der er, ligesom når det er juleaften, hvor man giver hinanden gaver, får god mad og giver kys og kram, siger han.

Selvom højtiden er en vigtig begivenhed, så har han det fint med dette års omstændigheder.

- Der er ikke nogen, der kan være sure over det, for der er jo desværre coronavirus, og det er ikke noget, nogen kan planlægge, siger Hasan Yasin til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Dét er vigtigere end at kunne holde en fest. Menneskene kommer før alt andet, synes jeg, så det er helt fint, siger han og fortæller, at han håber på, at samfundet snart bliver mere normalt igen.

Eid-fejringen foregår typisk over tre dage.

Billedet her er fra juli 2016, hvor mange var samlet til fællesbøn i Gellerup i Aarhus i anledningen af eid-festen, der markerer afslutningen af ramadanen.