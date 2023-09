Ændringer i MobilePay: Louise kan miste flere tusinde kroner om året

Louise Borgselius er indehaver af frisørsalonen ROD i Åbyhøj.



For hende kan et nyt tiltag fra betalingsapp'en MobilePay ende med at blive en dyr omgang.

- Jeg er nået dertil, at jeg nu overvejer at droppe MobilePay. Jeg har regnet lidt på det, og jeg kan ende med at miste omkring 9000 kroner om året, siger Louise Borgselius.

Frisørsalonen i Åbyhøj er ikke den eneste, der rammes af ændringerne.

Godt 200.000 virksomheder i Danmark har MobilePay som et af deres førende betalingsmidler.

Til oktober erstattes de tidligere gebyrer, man som virksomhedsejer har skullet betale for at bruge Mobilepay, med et gebyr på 0,99 procent af varens pris, hver gang der betales med MobilePay.



- Mange vil blive ramt af det ekstra gebyr. De skal jo betale mere uden at få en ekstra service. Det frustrerer virksomhedsejerne, for de får jo ikke mere for pengene, siger Kasper Munk Rasmussen, som er chefkonsulent ved SMVdanmark, der er erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder.

Kasper Munk Rasmussen mener også, at nogle erhvervsdrivende muligvis kan ende med at betale ti gange så meget.

Mindre virksomheder rammes hårdest

Ifølge SMVdanmark bliver især de mindre virksomheder ramt.

- Det er de brancher, hvor man typisk får en stor del af sin betaling fra MobilePay. Så det drejer sig specielt om madboder, frisører og mindre detailbutikker, siger Kasper Munk Rasmussen.

Louise Borgselius har siden salonens åbning for tre år siden kun tilbudt betaling med MobilePay eller kontanter.

- Nærmest alle betaler med MobilePay. Da jeg åbnede salonen, valgte jeg den løsning, fordi det helt klart var det letteste. Derfor synes jeg, at det nu er noget svineri, at det skal være så dyrt, siger Louise Borgselius.