Ægtepar nægter at flytte: - De må vente med at rykke det ned

- Jeg gider ikke flytte. Det har jeg ikke lyst til eller råd til, og det har jeg ret til at sige. Vi har det godt her, og jeg kan godt lide at bo her. Jeg har en dejlig udsigt og et dejligt område. Alt, hvad jeg ønsker mig, har jeg her, siger Louay Alhajj.

For otte år siden blev de flyttet i forbindelse med første etape af Helhedsplanen for Gellerupparken, hvor deres boligblok blev revet ned. Men denne gang giver de sig ikke uden kamp.

Hvis det står til boligforeningen, skal blokken snart rives ned for at gøre plads til byggeriet af en ny stor folkeskole, der skal stå færdig i 2025.

Ægteparret har boet i nummer nummer 39 på Inger Christensens Gade i otte år. Og her agter de at blive ved med at bo, selvom Brabrand Boligforening er begyndt at tømme blokken for inventar.

Ægteparret anerkender, at der skal bygges nyt i området. Men de holder på deres ret til at få deres sag prøvet i boligretten. De henviser til, at Brabrand Boligforening skriver, at beboerne har ret til at klage, i deres opsigelsesvarsel.

- Vi forstår det godt, men vi har ret til indsigelser. De skriver det selv i deres opsigelsespapirer. Hvis vi ikke har ret til det, hvorfor skriver de det så, siger Khawla Yunes.



De mener, boligforeningen forsøger at presse dem ved at sende maskiner og håndværkere ind i ejendommen. Her fjerner de køkkener, inventar, døre og trægulve.

- De larmer meget, og de generer. Man føler, man bliver chikaneret. De presser os, siger Louay Alhajj, der ikke mener, boligforeningen opfører sig ordentligt.

- Vi bliver ikke behandlet, som vi skal. Men det er vores ret at bo i vores blok som før. Vi betaler vores husleje. De må vente med at rykke det ned, selvom de vil have, at det sker hurtigst muligt, siger Louay Alhajj.

Hverken ægteparret eller Brabrand Boligforening ved, hvornår boligretten afgør sagen.

Iværksætter rystet

TV2 Østjylland fortalte i sidste uge om iværksætteren Paw Simon Krogh, der er opvokset i Gellerupparken. Han gik forbi boligblokkene, mens håndværkere smed materiale ud fra en af de øverste etager.

Det gjorde ham fysisk dårlig at se den måde, man behandler beboerne i de to lejligheder, som det ikke er lykkedes boligforeningen at få lavet frivillige aftaler med.

- Man tromler, og man er unødigt brutal. Det er da sikkert irriterende i forhold til byggeplaner, men det ændrer ikke ved, at vi bor i en retsstat.

- Det er et ekstremt pres, man udsætter dem for. De har en ret til at få deres sag prøvet. Der synes jeg, det er ekstremt brutalt, at man bare går i gang med arbejdet, siger han.