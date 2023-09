400 procent dyrere at have bil: - Det er mega irriterende

- Det er voldsomt. Sådan lyder det fra Lars Dyhrmann Hauge, da TV2 Østjylland møder ham i hans bil i Aarhus. Han reagerer på byrådets budgetforlig for 2024, hvor prisen for en beboerlicens til parkering i Aarhus stiger fra 500 kroner om året til 2500 kroner. En stigning på 400 procent. Hvis man har en elbil, stiger prisen fra 0 til 500 kroner. Katja Sømod deler hans opfattelse af de nye prisstigninger. Hun er studerende, har en bil og bor i byen med sin kæreste.

- Det lyder bare rigtig dyrt for en studerende at skulle betale, men det er selvfølgelig ens eget valg at have en bil, siger hun.

Var det dråben? De nye afgifter får hende til at overveje at droppe bilen. - Det tror jeg. Det ligger ikke lige til højrebenet, når det kommer til at koste så meget, siger hun.

Katja Sømod overvejer at sælge sin bil efter de nye prisstigninger

Prisstigningerne vækker også bekymring hos FDM, fortæller chefkonsulent Dennis Lange. Han påpeger, at bilen er nødvendig for mange for at komme til og fra arbejde. Særligt grupper med lave indkomster, siger han. - De har samtidig ikke mange ekstra penge hver måned, og det er klart, at det kommer til at ramme dem hårdt. Det er samtidig den gruppe, som ikke har råd til at købe en ny elbil til 400.000, som mange af bilerne koster, siger han.

Nye takster Prisen for en beboerlicens for en almindelig bil stiger fra 500 kroner om året til 2500 kroner om året. Bil nummer to og frem kommer til at koste 3750 om året. Prisen for en licens til en elbil stiger fra 0 kroner til 500 kroner om året. I kommunens p-huse bliver prisen til gengæld sat ned med to kroner i timen, og de bliver udstyret med automatisk nummerpladescanner. Om søndagen bliver det gratis at parkere i p-husene i aftentimer, hvis man er i grøn zone. Den gratis to timers parkering på udvalgte strækninger i gul zone fjernes.



Oscar Fejrskov, som TV2 Østjylland også møder på gaden i Aarhus i en bil, tror, at stigningerne vil ramme byens unge bilister hårdt. - Der bor også mange unge herinde, der har en bil. Det bliver måske lidt stramt for deres budget at skulle betale det femdobbelte, når de også skal bruge penge på andre ting, siger han og bliver suppleret af Malou Kejser Østerskov i samme bil: - Én ting er, at man ikke kan finde en parkeringsplads, når man bor her, og så bliver det samtidig fordoblet flere gange, det er megairriterinde, siger hun.

Malou Østerskov Kejser mener, prisen er for høj.