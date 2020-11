Bilist frygtede gårdbrand: Mand sigtet for at tænde bål

En gårdejer fra Følle er sigtet for at tænde et solidt eftermiddagsbål på sin egen grund.

Den slags må man nemlig ikke, siger Beredskabsloven.

- Man må slet ikke tænde bål, når det er mørkt, og så er det for farligt at tænde så stort et bål, siger vagtchef Peter Hunniche til TV2 ØSTJYLLAND.

Billeder fra stedet viser, at der var kraftige flammer fra bålet, og det fik en forbipasserende bilist til at kontakte politiet, da vedkommende frygtede, at det var gården, der var gået ild i.