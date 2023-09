Fryser du? Så tag en varm dukkert

Det er nærmest kun sydøst for Falster og Møn, at havtemperaturen ligger omkring det normale.

Får betydning for efterårsvejret

I modsætning til temperaturen over land er der kun få udsving i havtemperaturen. Dermed tyder meget på, at vi kommer til at gå igennem et efterår med et usædvanligt varmt havvand.

Og det vil få betydning for vejret over Danmark.

For det første bliver det svært for alvor at få koldt vejr i løbet af efteråret – og måske endda hele vinteren.

Derudover bidrager det varmere havvand til en forøget mængde vanddamp i atmosfæren, som kan give et vådere efterår end normalt. Samtidig kan det være med til at forstærke en eventuel efterårsstorm.