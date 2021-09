Valg i sigte: Politikere dukker sig for øretæver i solcellesag

Frygt for øretæver

Det kan synes som et behændigt tidspunkt for politikerne at bremse processen op og derved udsætte beslutninger om solceller, som om knap syv uger før kommunalvalget kan risikere at give dem øretæver i stemmeboksene, og borgmester i Skanderborg Kommune Frands Fischer (S) medgiver da også, at med et kommunalvalg i sigte kan det være sværere at træffe beslutninger.

- Jeg kan da godt mærke, at hele byrådet er lidt spændte nu, og det er helt naturligt op mod et valg, så det kan da godt være, at der er noget om det, men vi er også nødt til at trække svære beslutninger frem på bordet. Den grønne omstilling står lige foran os. Vi er simpelthen nødt til at gøre noget nu og her, siger borgmesteren.