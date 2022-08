Endnu en by kan have udsigt til at få et nærhospital

Formand er positiv

Formand for hospitalsudvalget Purnima Erichsen (C) er positiv over for Skanderborg som centrum for et nærhospital.

- Skanderborg har ikke et sygehus i modsætning til Horsens og Aarhus, som jo er nærmeste byer, hvor der er sygehus, så geografisk ligger byen et sted, hvor det vil give mening at give borgerne et nært sundhedstilbud.

Hospitalsudvalgets formand peger desuden på, at Skanderborg i forvejen har et sundhedshus, som man kan bygge videre på.