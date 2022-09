Ville have fjernet omdiskuteret mindesten - men nu bliver den stående

”Minde over de 4000 faldne frivillige fra Danmark 1939-1945,” står der på stenen, der som beskrevet står på privat jord, men med offentlig adgang.

Det fik i første omgang Johan Brødsgaard til at foreslå stenen fjernet eller som minimum mindelunden omdannet til et mindesmærke over, hvad nazismen og nazisterne medførte.

Mindelunden af 1969, som området hedder, har siden opførelsen i 1971 skabt debat og har også været udsat for hærværk flere gange.

Har sin berettigelse

Foreningen bag Mindelunden mener dog stadig, at stenen har sin berettigelse.

Både som et monument for dem, der valgte at kæmpe på tysk side under 2. verdenskrig, og som et besøgssted for historieinteresserede og efterkommere.

- Mindelunden er en del af historiens lærdom. Og fortiden bliver ikke slettet, fordi man sletter nogle navne på en sten eller en mindelund, som har eksisteret siden 1971, fortæller medlemmer af foreningen, der ønsker at være anonyme, til TV2 ØSTJYLLAND.