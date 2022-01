Mand dræbt i Silkeborg - to personer anholdt

Manden blev fundet død i en lejlighed på Langelinie i Silkeborg mandag, efter at en person var blevet bekymret over, at manden ikke var dukket op til en aftale.

Personen forsøgte derfor at tage kontakt til manden på bopælen, og ved middagstid mandag fik politiet en anmeldelse fra personen om, at den 54-årige var fundet død.