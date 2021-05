Elias og Esben kæmper for deres sag: Vil sidde på torvet døgnet rundt i tre dage

Formålet er, at markere deres utilfredshed med Folketingets handling på klimaområdet - eller mangel på samme - i det forgangne år i anledning af, at der i morgen er afslutningsdebat på Christiansborg.

Håber på genforhandlinger

Den Grønne Studenterbevægelse i Silkeborg har derfor arrangeret en ’sit-in’-demonstration, hvor de i tre dage fra mandag morgen til onsdag eftermiddag vil sætte fokus på klimaet på Torvet i Silkeborg, som en del af bevægelsens landdækkende kampagne 'Endnu et tabt år'.



- Vi sidder her i så lang til for at vise, at vi mener det og for at vise, at det er seriøst for os, siger Elias Breinholdt Nørskov-Lauritsen.