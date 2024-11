Region politianmelder tidligere overlæge

Artiklen er opdateret med udtalelser fra Kent Kristensen, lektor i sundhedsret, og med oplysningen om, at Kristian Sloth ikke ønsker at udtale sig.

Regionen har ansat en række erfarne speciallæger til at gennemgå patientjournaler fra 2019 og frem, og det er her, man har gjort flere fund, som Region Midtjylland ønsker, at politiet nu skal vurdere, i forhold til om der er foregået noget strafbart.

- Vi har gjort nogle fund i patientgennemgangen, der er tiltagende alvorlige. Det er graverende fejl, og det gør at vi har fundet det rimeligt at politanmelde.

En ansat retter i 2019 henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed med kritik af forholdene på afsnit C i Regionspsykiatrien Randers.

Overfald, selvmord og drabsforsøg

Sagen blev offentlig kendt i september, da Region Midtjylland i kølvandet på artikler fra Frihedsbrevet meldte ud, at 1500 patientforløb skulle gennemgås for mulige fejl. Her viste en redegørelse alvorlige fejl i syv ud af 13 undersøgte patientforløb.

Fejlene er blandt andet knyttet til voldelige overfald, selvmord og drabsforsøg.

Styrelsen for Patientsikkerhed ser med stor alvor på sagen. De påtænker at give den tidligere ledende overlæge på Afsnit C et påbud, fremgår det af et brev sendt til lægen.

"Vi er fortsat ved at undersøge de bekymringer om dine faglige kompetencer, der er rejst. Din journalføring er imidlertid så mangelfuld, at det ikke på denne baggrund er muligt at vurdere dine faglige kompetencer. Herunder vurdere, om dine faglige vurderinger og behandlingstiltag har været korrekte og relevante," står der i brevet.

Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, siger til TV2 Østjylland, at han også ser det her som en drejning af sagen i alvorlig retning.

- Politianmeldelse sker kun i helt alvorlige sager, hvor der er en formodning om, at der er foregået noget strafbart, siger Kent Kristensen.