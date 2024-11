Tabte til borgmesteren: Nu trækker han sig helt fra partiet

Kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch kalder situationen med de mange partiskift i Randers usædvanlig.

Ifølge ham er der i snit seks-syv procent af byrådspolitikere, der i løbet af en periode skifter, så det er man nu noget over i Randers.

- I Aarhus så vi dog langt flere i sidste periode, så vi er langt fra rekorden. Det her afspejler nok en tendens i tiden, vi også ser i Folketinget med mange skift, blandt andet på grund af partier i krise.

- Og så afspejler det nok også en tendens i Randers, hvor der har været mange konflikter gennem årene, siger Roger Buch til TV2 Østjylland.

Antallet af partiskift er noget over normalen i Randers, slår kommunalforskeren fast, men tidspunktet for Anker Bojes skifte er der derimod intet unormalt over ifølge Roger Buch:

- Det er højsæson for partiskift nu, hvor vi nærmer os næste kommunalvalg. Hvis det har været hårdt i ens parti, og der har været uenigheder, er det nemmere at se sig selv et andet sted nu i stedet for at se frem mod endnu en periode i partiet.

- Nogen kigger helt sikkert også på meningsmålinger og ser på, om de har bedre chancer for at blive valgt ind igen andre steder.