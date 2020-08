Vi fremstiller i grundlovsforhør ved Retten i Randers kl. 13.15 en 20-årig kvinde. Hun sigtes for grov vold ved nattens til torsdag at have stukket en vagtlæge i brystet med en saks på et bosted i Randers. Vagtlægen kom ikke alvorligt til skade. #anklager #politidk pic.twitter.com/w9Bm4qDmNN