Protest mod stigende elpriser - Anders slukkede alt lys i butikken

Da klokken slog 12.00, blev der mørkt i alle Coops Dagli'Brugsen-butikker landet over. Det gjaldt også den i Trige udenfor Aarhus.

Her var lyset slukket et minut, før kunderne igen fik lys til at handle. Det er de høje elpriser, der fik kæden til at slukke for strømmen.

- Vi slukkede lyset for at sende et signal om, at priserne er stukket helt af. Der er nogle, der bliver nødt til at tage det her seriøst, siger Anders Nylin, brugsuddeler i Dagli'Brugsen i Trige.