På med poder-uniformen: Du kan stemme, selvom du er smittet

Og skulle du være coronafri og ønsker blot at være påpasselig, når du stemmer, er der også sørget for, at det kan være en mulighed.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre dem også. Vi sørger for enten at holde folk adskilt fra resten, eller sørger for, at man kan komme til at stemme i et tilstødende lokale, så man stadig kan bevare stemmehemmeligheden, siger Andreas Norman Kristensen og fortsætter:

- Som udgangspunkt har man ret til at stemme uanset sundhedsforholdet, så det er vi nødt til at indordne os efter.