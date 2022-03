Danskerne skal stemme om forsvarsforbeholdet 1. juni

Hun uddyber, at det har været muligt for Danmark hidtil at navigere i at deltage i noget - det kan eksempelvis have været de civile missioner - mens vi har holdt os ude af andet.



Foruden forsvarsforbeholdet er regeringen og de fire partier blevet enige om at øge forsvarsbudgettet for at styrke Forsvaret markant, og at Danmark skal blive uafhængig af russisk gas.

Det bliver 20. gang, at danskerne skal stemme ved en folkeafstemning, siden det blev muligt i 1915.