Borgere lægger kommunebudget: Sidste år fik Lene 4 mio. kr.

Lille kommune giver mulighed for samtale

Her mødte Lene Bryder fra Forældrebevægelsen Odder blandt andre op. Hun var ligeledes til borgermødet sidste år for at snakke om minimumsnormeringer. Her lykkedes det at få afsat fire millioner kroner til området, men i år er hun tilbage for at snakke samme sag.

- Vi har fået bedre indblik i tallene. Man glemmer at tælle med, at pædagogerne faktisk har andet at lave end at sidde ved børnene, de har også en masse dokumentation. Vi er her for at påvirke det her kommunalvalg til november, helt klart og tydeligt, siger Lene Bryder til TV2 ØSTJYLLAND.