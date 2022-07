Anholdt på Anholt for at trække rapper ned af scenen

En 59-årig mand fra København forsøgte at hive en musiker ned fra scenen ved onsdagens Anholt Festival og endte med at fjernet af politibetjente.

Det bekræfter en af festivalens arrangører til TV2 ØSTJYLLAND.

Det var under koncerten med 90'er-rapperne Østkyst Hustlers sent onsdag aften, at episoden fandt sted.