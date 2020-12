Kasper var strandet i kæmpe kø: Nu er han snart hjemme igen

21-årige Kasper Dos Santos er nu kun 300 kilometer fra Danmark. I 18 dage har han været 'fanget' i sin lastbil.

- Det var en tur, som skulle have varet seks dage. Det er det her, jeg lever og brænder for, men normalt havde jeg været hjemme en del før, fortæller Kasper Dos Santos til TV2 ØSTJYLLAND.



Det blev en anderledes jul for den unge lastbilchauffør, end den skulle have været sammen med hans far hjemme i Hadsten.

- Det blev ikke en dansk jul. Vi fik det bedste ud af det. Der var ingen gaver, juletræ, and eller flæskesteg. Det blev en jul a la England, fortæller Kasper Dos Santos, imens han kører syd for Slesvig.