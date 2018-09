Zumba, massage og kram til udviklingshæmmede: Sundhed er vigtigt

Sunde snacks, krop, bevægelser og relationer på tværs er nogle af de nøgleord, som de har fokus på til sundhedsdag for udviklingshæmmede i Skanderborg onsdag.

- Vi vil sætte fokus på sundhed mellem de udviklingshæmmede, hvor der blandt andet er zumba, seksualvejledning, krammeboder og andre aktiviteter fra de forskellige bosteder på programmet, fortæller Pernille Daugaard, som er socialpædagog og medarrangør.

Til sundhedsdag var der mulighed for at komme forbi krammeboden og få kram. Foto: Privatfoto

Sundhed er mere end gulerødder

Borgerne og pædagogerne har fokus på mere end gulerødder. Mental sundhed og fokus på trivsel vægter højt.

- Der er fokus på både den kropslige- og mentale sundhed, hvor vi laver aktiviteter og forsøger at opbygge relationer, fortæller hun.

Udviklingshæmmede kan have svært ved at opbygge relationer, derfor er det et af formålene med dagen.

- Der er syv bosteder med, og på den måde kan de mødes på kryds og tværs. Sundhed er også at omgive sig med mennesker, der gør en glad, fortæller Pernille Daugaard.

Der var tid til leg, snacks og snak blandt beboerne.

Et årligt sundhedstjek

I Landsforeningen LEV ønsker de et større fokus på sundhed blandt udviklingshæmmede.

- Der er en kæmpe ulighed. Udviklingshæmmede lever i gennemsnit 14 år kortere end gennemsnitsbefolkningen, fortæller Anni Sørensen, der er formand for Landsforeningen LEV.

De kæmper især for, at udviklingshæmmede skal have et årligt sundhedstjek, men de mener, at der er flere elementer i sundhed.

- Tingene hænger sammen. Det handler lige så meget om, at man hjælper med at få lavet en sund kost, siger Anni Sørensen.

