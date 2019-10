Zoo har fået stjålet ni kænguruer: - Vi har brug for hjælp

Det er noget af et chok for zooejer Benny Johansen, der for ganske kort tid siden opdagede, at hans dyrepark er ni dyr fattigere.

Tyveriet er målrettet kænguruer, og det er lavet af personer, som har en vis erfaring med at fange dem. Benny Johansen, Ejer, Munkholm Zoo

I løbet af natten til lørdag har der nemlig været tyve på spil, som har klippet et hegn op, og nu er stort set alle kænguruer væk.

- Klokken lidt i otte i morges gik jeg min daglige tur i parken. Når du har taget den tur igennem 25 år, så kan du mærke lige med det samme, om der er noget galt. Og da jeg kom hen til kænguruerne, var der kun én tilbage, som hoppede vildt og forstørret omkring, og så vidste jeg, at noget var galt, siger Benny Johansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er gennem et stort hul i hegnet til kænguruanlægget, at dyrene er blevet taget.

- Da jeg gik ned langs hegnet, så jeg hullet. Så tænkte jeg, om de var stukket af, men et sekund efter tænkte jeg, at det var de ikke, for vi har dobbelt hegn overalt, og det er det mest sikre, siger han.

Blandt de ni stjålne kænguruer er blandt andet denne hvide kænguru, som kom til verden i Munkholm Zoo i 2012.

Ud af de ni kænguruer, der nu er væk, er blandt andet den meget sjældne albino-kænguru.

Benny Johansen er ikke i tvivl om, at det er personer med særligt kendskab til netop kænguruer, der har været på spil.

- Tyveriet er målrettet kænguruer, og det er lavet af personer, som har en vis erfaring med at fange dem, da kænguruer ikke er det nemmeste dyr at fange, siger han.

Han har meldt tyveriet til Østjyllands Politi, der også bekræfter over for TV ØSTJYLLAND.

- Vi er ude på stedet nu, hvor vi kan bekræfte, at hegnet til kænguruerne er klippet op, og de er væk, siger vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det tager mange år at opbygge en kængurufamilie om den, vi har, lyder det fra Benny Johansen. Derfor beder han befolkningen om hjælp til at finde sine kære dyr.

Derfor beder Benny Johansen nu også offentligheden om hjælp.

- Del for pokker dette opslag, så vi øger chancen for at få vores dyr hjem.

På en time er Munkholm Zoos Facebook-opslag blevet delt flere end 2.000 gange.

VIDEO: Se albino-kænguruen komme ud af sin mors pung herunder.