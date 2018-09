Vrimler med svampe: Men pas på de giftige arter

Svampesæsonen er i gang, og det vrimler med dem ude i skove og krat.

- Der er rigtig mange, og der er mange sjove svampe, siger Jan Kjærgaard, der er naturvejleder i Søhøjlandet.

Han fortæller, at det er småt med kantareller og mælkehatte. Til gengæld er der mange rørhatte, karl johanner og også svampe, som normalt hører til i de mere sydlige egne.

Naturvejleder Jan Kjærgaard fortæller, at det vrimler med nogle arter af svampe som følge af de tørre sommermåneder efter fulgt at en våd måned.

- Det er lidt skæv fordeling i forhold til et normalt år. Der er nogle, der næsten mangler, og så er der nogle, jeg ikke har set før, siger Jan Kjærgaard.

- Når svampene ikke er som det plejer, så er det altid vejrets skyld. Den her tørre sommer og regnen i august har fremmet nogle arter og hæmmet andre, siger Jan Kjærgaard.

Lær de giftige at kende

Der er blandt andet også en del flere grønne fluesvampe, som er en af de giftigste svampe i Danmark.

Derfor er opfordringen også klar, hvis man er ny svampesamler.

- Hvis du ikke ved, hvad det er, må du aldrig spise dem. Du skal være 100 procent sikker. Hvis du er den mindste i tvivl, så lad hellere en spiselig stå, end at spise en giftig, siger Jan Kjærgaard.

Fem giftigste fluesvampe 1) Grøn fluesvamp (Amanita phalloides)

2) Hvid fluesvamp (Amanita virosa)

3) Randbæltet hjelmhat (Gallerina marginata)

4) Puklet giftslørhat (Cortinarius orellanoides)

5) Almindelig stenmorkel (Gyromitra esculanta)



Kilde: Giftlinjen (Amanita phalloides)(Amanita virosa)(Gallerina marginata)(Cortinarius orellanoides)(Gyromitra esculanta)

Det er godt at lære de alvorligste giftsvampe at kende. Rådet fra Jan Kjærgaard er også, at man skal starte med at lære de spiselige arter at kende en ad gangen.

- Lær at bruge svampene en ad gangen. Tilbered dem og spis dem, lær dem at kende til hudløshed, siger Jan Kjærgaard.

Han råder også til, at man følges med en svampekender på de første svampeture. For det vigtigste er at lære svampene at kende i virkeligheden

- Når man ser i en svampebog er der et billede, men de kan se helt forskellige ud, siger Jan Kjærgaard.