VM i Aarhus kan mærkes på hoteller og caféer

Verdensmesterskabet i sejlsport er i fuld gang i Aarhus. Begivenheden, der finder sted i bydelen Aarhus Ø, ventes at tiltrække mange tilskuere til byen.

Faktisk venter arrangørerne at op mod 400.000 mennesker vil kigge forbi VM i Aarhus, inden det slutter den 12. august.

Læs også Sejler fik kæmpe bøde: Fem personer i båden uden redningsvest

Og de mange ekstra mennesker i Aarhus kan også mærkes i bylivet. Blandt andet på Café Casablanca midt i Aarhus, hvor der har været ekstra meget at lave i denne tid.

- Vi mærker helt klart presset på en rigtig dejlig måde, både før og efter sejlads strømmer folk til, siger tjener ved Café Casablanca Ida Winther.

- Da det startede i torsdags, der tror jeg, at vi blev lidt overrasket på nogle måder og på nogle måder ikke over, at der var så mange, der kom til. Man kunne mærke, at lige da det sluttede klokken otte, så omkring klokken halv ni begyndte folk lige så stille at strømme til. Man kunne se den her store folkemængde nede fra Mejlgade, og så stod vi klar med kortene og et godt smil.

02:26 VIDEO: Man kan godt tage til sejlsport uden at vide så meget om sporten. Luk video

Hotel næsten fuldt booket

De mange gæster i Aarhus skal også have en seng at sove i, og det giver blandt andet travlhed på Helnan Marselis Hotel.

- Vi er næsten fuldt booket indtil sejladsen slutter cirka den 12. august. Det er dejligt, og det er hårdt for personalet nogle gange, fordi de skal yde lidt mere, siger Enan Galaly, der er ejer af hotellet.

Læs også Christian fik benet flået op: Troede han blev spist af en haj

Flere biludlejninger

Det er ikke kun byens caféer, restauranter og hoteller, der kan mærke, at byen er fyldt med folk i disse dage. Hos biludlejningsfirmaet Europcar, har der været en stigning i antallet af biludlejninger.

- Vi oplever, at der er flere biludlejninger. Om det lige er i relation til det, det er svært at sige, men der er flere udenlandske kunder, siger udlejningsassistent ved Europcar i Aarhus Sarah Hanberg.