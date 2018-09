Visualisering: Sådan kan indre Aarhus Ø komme til at se ud

Lavere højder, mindre byggeri og flere grønne åndehuller.

Sådan lyder tre af de stærkeste ønsker fra aarhusianerne, når det gælder udviklingen af den nye bydel Indre Aarhus Ø.

En ny skole, en daginstitution og en moderne bypark har også været store ønsker, fremgår det af en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune. Kommunen oplyser, at en udviklingsplan for Indre Aarhus Ø nu er klar.

Ifølge kommunen har flere end 800 borgere været med i processen omkring udviklingen af den nye bydel, der lige nu er præget af kold beton. Sidstnævnte kom, igen, i fokus i forbindelse med festugen i Aarhus, hvor en 600 meter lang midlertidig skov skabte fornyet debat om udformningen af Aarhus Ø. Se video her:

Den nye udviklingsplan indeholder da også 30.000 færre etagemeter byggeri end oprindeligt planlagt, og man er gået ned i højde fra 12-14 etager til 8-9 etager på grunden ved Nørreport.

Den nye udviklingsplan blev behandlet i magistraten mandag morgen.

- Vi ønsker at skabe en ’hverdagsby’, og det er derfor vigtigt, at vi lytter til de borgere, der dagligt færdes i byen, siger Bünyamin Simsek, der er rådmand for Teknik og Miljø.

Med en ’hverdagsby’ forstås et område med boliger, arbejdspladser og offentlige institutioner – et sted for byens borgere og for byens mange besøgende, lyder det fra kommunen.

Det er området markeret med orange, som man har lavet forslag til udviklingsplan for.

Der er kommet flere end hundrede idéer og forslag til området Indre Aarhus Ø fra borgerne. Disse er nu blevet lavet om til de ni del-strategier, som den nye udviklingsplan bygger på.

- Det er tydeligt, at Aarhus Ø har betydning for mange, og en af de helt store borgerønsker har netop derfor været at sikre god adgang til havnen og kanalerne samt en grøn bydel med byggeri, der respekterer den menneskelige skala, siger Camilla van Deurs fra Gehl, der er partner i arkitektfirmaet Gehl.

Når forslaget til udviklingsplanen er vedtaget i byrådet, og høringsperioden begynder, bli-ver der holdt et nyt borgermøde. Her har borgerne igen mulighed for at give holdninger og supplerende idéer til kende.

