Vilde planter: - Der er mange, der ukritisk spiser hvad som helst

Inden du begiver dig på togt i haven efter vilde planter til aftensmaden, så er det vigtigt, at du kender til, hvilke der er spiselige, og hvilke der er giftige.

- På nuværende tidspunkt er der mange, der ukritisk spiser, hvad som helst, siger Anne Muurmann, som er botaniker og formidler hos Steno Museet - Science Museerne.

Anne Muurmann guider gæster rundt i Den medicinske have.

I Den medicinske urtehave, som hører til Steno Museet i Aarhus, viser hun gæster rundt for at fortælle, hvilke planter der er spiselige, og hvilke man skal holde sig fra.

- Man skal vide, hvad man spiser. Vi har en samling af levende planter, hvor nogle planter er meget giftige, som man absolut ikke skal spise, og andre planter man kan spise med god samvittighed og uden at dø af dem, siger Anne Muurmann til TV2 ØSTJYLLAND.

Jeg vil gerne blive bedre til at sanke ting ude i naturen, men jeg vil også gerne slippe for at tage noget med hjem, der kan slå mig ihjel. Marianne Mikkelsen, Aarhus.

Marianne Mikkelsen er næsten nabo til Den medicinske have, men har aldrig besøgt den før nu.

- Jeg bor lige om hjørnet, og det er noget pjat ikke at kende den. Den er super flot, og jeg synes, det er spændende, de forskellige måder man kan samle planter på. Hvad man bruge dem til, og hvad man kan lære af dem.

Morgenfruer.

Hun går selv meget op i natur og økologi, og er også medlem af Landsforeningen Praktisk Økologi.

Handler om at bevare naturen

Der er en anden bagtanke med rundvisningen i haven. Her prøver Anne Muurmann også at fortælle om naturbevaring.

- Man skal ikke voldplukke, fortæller hun.

Strandkål er en af de planter, som vi kan se her omkring Aarhus, som er ved at blive plukningstruet, fordi der er så mange, der spiser af dem. Anne Muurmann, formidler, Steno Museet.

Gifttyde er en af de giftigste planter i Danmark. Den kan i værste tilfælde forårsage akut død.

I Jyske Lov fra 1241 står der, at man i naturen må samle det, man kan have i sin hat. Men i dag har de færreste hat på, og derfor siger man, at man må plukke det, man kan have i en bærepose, fortæller Anne Muurmann.

- Og det er ikke en IKEA pose. Det er en almindelig bærepose.

Planterne Sødskærm (til venstre) og gifttyde (til højre) ligner hinanden. Men forskellen på dem er stor. Sødskærm er spiselig, imens gifttyde er dødelig.

Det er for at beskytte de planter, som har svært ved at formere sig – hvis der bliver overplukket.

- Strandkål er en af de planter, som vi kan se her omkring Aarhus, som er ved at blive plukningstruet, fordi der er så mange, der spiser af dem, siger Anne Muurmann.

Den medicinske have er fyldt med nyttige og giftige planter.

Hvis man bare vil ”voldplukke”, så er der planter, hvor man bare kan plukke og samle, alt det man vil.

- Der er en hel række sortlistede planter – som er invasive. Dem kan man spise alt det, man overhovedet vil. Sådan en som havtorn, som er meget populær for tiden, den kan man roligt spise. For den spreder sig uhæmmet, så den vil vi gerne af med, fortæller Anne Muurmann.

Havtorn. Foto: Niels Ahlmann Olesen - Ritzau Scanpix

Derfor er det overordnede og ret enkle råd fra Anne Muurmann:

- Man skal ikke forsøge sig frem. Der er en årsag til, at nogle bliver brugt til krydderi, og andre man overhovedet ikke rører. Man skal simpelthen vide noget om det, man spiser, siger Anne Muurmann.