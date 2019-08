Vild samling: Lasse har samlet på Wegner-møbler, siden han var 13 år

Mens de fleste samlede på glansbilleder og fodboldkort samlede Lasse Hyldgaard Andersen som barn på Wegner-møbler.

Og mens vi andre stoppede med at samle, da vi havde nået en vis alder, fortsatte Lasse Hyldgaard Andersen.

Nu har aarhusianeren samlet på Wegner-møbler i 25 år.

- Jeg vil ikke sige, at det er magisk, men det er tæt på, siger Lasse Hyldgaard Andersen.

Det er blevet til over 100 forskellige Wegner-møbler. Og for første gang kommer de nu visuelt til sin ret.

De er nemlig blevet samlet på det velrenommeret, internationale auktionshus, Bukowskis, som ligger i hjertet af Stockholm.

Ville lave et museum

Lasse Hyldgaard Andersens drøm har altid været at lave et Wegner-museum, og netop derfor har han samlet på møblerne enkeltvis.

Men der er ikke interesse for at lave et Wegner-museum, og derfor har han nu sat hele sin samling til salg.

Lasse Hyldgaard Andersens samling består af mere end 100 forskellige Wegner-møbler.

- Det er vemodigt. Jeg havde håbet, at man fra dansk side havde grebet mit bidrag, til at kunne samle alt ting og få det ud og bruge det i en museumskonstellation, men det er desværre ikke lykkedes, siger Lasse Hyldgaard Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han kunne have sat det til salg i Danmark, men for Lasse Hyldgaard Andersen sprænger Wegner Danmarks grænser.

- Jeg har valgt, det der er det største og internationalle set up i Skandinavien. Jeg håber, at det også er et wake up call fro politikere og investorer, der kan se, at der er en mulighed for designturisme, og ikke kun i Danmark, men også set ud fra et stort og internationalt perspektiv. For der er så mange, der gerne vil rejse for det, men de ser kun toppen af isbjerget, siger Lasse Hyldgaard Andersen.

Møblerne kan ende ude i hele verden, men Lasse Hyldgaard Andersen håber, at nogle af møblerne ender på museum.

Flere af møblerne er vurderet til flere hundredetusinde kroner.

Begynder på en ny samling

Pengene skal bruges til at påbegynde en ny samling med den samme oprindelige drøm.

- Min næste samling bliver formentlig ud fra et museumsperspektiv. Om det så bliver som udstilling, eller det bliver permanent må vi se, men jeg håber jo mest på museet.

Samlingen ryger under hammeren den 28. august.

Alt har en ende og det gælder også Wegner-kapitlet, som han nu lukker af. Og så kaster han sig over andre, danske designere.

- Der er en lille smule vemod ved at sige, at jeg ikke blev gift med Wegner, men det var måske min første kæreste. Og jeg kommer til at savne det, men mon ikke der kommer en ny pige og en ny sporvogn, siger Lasse Hyldgaard Andersen.

Lasse Hyldgaard vil påbegynde en ny samling for de penge, han får ind fra aktionen.